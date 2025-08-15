Φωτιά στην Πάτρα: Πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα και τραυματίστηκε στην αναζωπύρωση στον Μπάλα- Άμεσα έσπευσαν οι συνάδελφοί του

Συναγερμός προκλήθηκε το μεσημέρι στη φωτιά στην περιοχή του Μπάλα, όταν πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια αναζωπύρωσης.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να τον ανασύρουν.

Ο πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο πόδι, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Παρ’ όλα αυτά, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε έντονα και επικράτησε αναστάτωση, καθώς υπήρχε αρχικά φόβος για τα χειρότερα.