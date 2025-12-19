Μπαράζ τηλεφωνικών απατών στην Πάτρα: Τέσσερα χτυπήματα μέσα σε ένα 24ωρο

Σε έξαρση βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, καθώς τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών καταγράφηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους, εμφανιζόμενοι ως επαγγελματίες – από γιατρούς και λογιστές μέχρι επενδυτές – με στόχο την απόσπαση χρημάτων.

Η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά γυναίκα που δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον γιατρό και την ενημέρωσε ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Υπό το βάρος του πανικού, η γυναίκα πείστηκε να συγκεντρώσει χρήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, μετέβη έξω από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέδωσε σε γυναίκα συνεργό των απατεώνων τσάντα που περιείχε 3.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εφιστούν την προσοχή των πολιτών να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνήματα που ζητούν χρήματα, ειδικά όταν συνοδεύονται από πιεστικά και δραματικά σενάρια.