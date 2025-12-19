Back to Top
Θεσσαλονίκη: Άφησαν τα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή - Βρέφος το ένα

Συνελήφθησαν γονείς στη Θεσσαλονίκη που άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή

Δύο ανήλικα αδέλφια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες το βράδυ σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών.

Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση. Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

#tags Θεσσαλονίκη Παιδιά

