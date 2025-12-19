Στα χέρια της Αστυνομίας διακινητής κοκαΐνης στην Αιτωλοακαρνανία

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν χθες το πρωί στην Αμφιλοχία αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα και κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.945 ευρώ, ένα ξύλινο ρόπαλο καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Αμφιλοχία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και σε έλεγχο που ενήργησαν βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των -1.945- ευρώ, ένα ξύλινο ρόπαλο και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από τις 06-10-2025 έως τις 18-12-2025 διακίνησε σε χρήστες σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας (Βόνιτσα, Αμφιλοχία) -59- γραμμάρια κοκαΐνης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται από -4.430- ευρώ έως -5.020- ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση ονομαστικοποιημένη σε αλλοδαπό “αχυράνθρωπο – ghost phone”, ενώ κατά τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες μιλούσε κωδικοποιημένα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη φρασεολογία, με σκοπό την κάλυψη της παράνομης δράσης του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.»