Αφρικανική σκόνη κάλυψε την Κρήτη - Συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ένα εκτεταμένο κύμα αφρικανικής σκόνης κάλυψε μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, οδηγώντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο υπήρξε καταιγιστικό στην Κρήτη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο δορυφόρος Suomi NPP της NASA/NOAA κατέγραψε σε περιφερειακή κλίμακα τη μεταφορά της σκόνης προς το νησί, ενώ ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2 παρείχε λεπτομερείς εικόνες υψηλής ανάλυσης για την πυκνότητα του νέφους πάνω από την Κρήτη το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, οι μετρήσεις στο Ρέθυμνο έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις άγγιξαν τα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, μια τιμή που κρίνεται εξαιρετικά υψηλή από τους ειδικούς.