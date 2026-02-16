Αφρικανική σκόνη κάλυψε την Κρήτη - Συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες

Οι μετρήσεις στο Ρέθυμνο έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις άγγιξαν τα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ένα εκτεταμένο κύμα αφρικανικής σκόνης κάλυψε μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, οδηγώντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα.
Το φαινόμενο υπήρξε καταιγιστικό στην Κρήτη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο δορυφόρος Suomi NPP της NASA/NOAA κατέγραψε σε περιφερειακή κλίμακα τη μεταφορά της σκόνης προς το νησί, ενώ ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2 παρείχε λεπτομερείς εικόνες υψηλής ανάλυσης για την πυκνότητα του νέφους πάνω από την Κρήτη το μεσημέρι της Κυριακής.
Παράλληλα, οι μετρήσεις στο Ρέθυμνο έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις άγγιξαν τα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, μια τιμή που κρίνεται εξαιρετικά υψηλή από τους ειδικούς.
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης»
Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του φαινομένου. Όπως εξήγησε, τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης «δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο».
Σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτής της μεταφοράς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης. Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη. Είχε μεγάλη έκταση και έφτασε αρκετά βόρεια στη χώρα- στην Τύμφη και στην Ήπειρο. Είδαμε τη σκόνη να επικάθεται σε χιονισμένες επιφάνειες και αλλού να συνδυάζεται με βροχοπτώσεις».
Επιπλέον, διευκρίνισε πως τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης «δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμονής των νότιων ανέμων», με τις συνθήκες στην Αθήνα να παρουσιάζουν βελτίωση από το βράδυ της Κυριακής.
