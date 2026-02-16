Πάτρα: «Από το να χωρίζουμε κάτι, καλύτερα να ενώνουμε» λέει ο Παύλος Σκούρας για τους ενήλικες στο Καρναβάλι των Μικρών

Με ζωντάνια και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το Καρναβάλι των Μικρών στην Πάτρα, με συμμετοχή τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, που έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εκδηλώσεις της πόλης.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες λόγω καιρικών συνθηκών, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε κανονικά, προσφέροντας ένα χαρούμενο και πολύχρωμο θέαμα.

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Το καρναβάλι είναι ζωντανό, μια λαϊκή γιορτή και υπάρχει η διάθεση του κόσμου να συμμετάσχει, η οποία είναι μεγάλη. Θα πρέπει να το δούμε ως μια κατάσταση εξελίξεων του καρναβαλιού. Από το να χωρίζουμε κάτι, καλύτερα να ενώνουμε», επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στην παρέλαση των μικρών.

Παράλληλα, αναφορικά με την χθεσινή παρέλαση, ο κ. Σκούρας τονίζει: «Το σημαντικό ήταν ότι, παρά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης, ανταποκρίθηκαν όλα τα παιδιά και υπήρξε πλήρης συμμετοχή των πληρωμάτων».

Αισιοδοξία για τον καιρό του τελευταίου τριημέρου της Αποκριάς

Σχετικά με τις καιρικές προβλέψεις για το υπόλοιπο του καρναβαλικού τριημέρου, ο κ. Σκούρας εκφράζει αισιοδοξία: «Τα μηνύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον καιρό του τελευταίου τριημέρου της Αποκριάς είναι αισιόδοξα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί θετικό κλίμα για τις επόμενες εκδηλώσεις, επιτρέποντας στους Πατρινούς και μη, να ετοιμαστούν με ανεβασμένη διάθεση, συνεχίζοντας την παράδοση του Πατρινού Καρναβαλιού.