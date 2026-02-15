Πατρινό Καρναβάλι: H μεγάλη ώρα των λιλιπούτειων - ΔΕΙΤΕ LIVE την παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών

Στην αφετηρία της Παρέλασης βρέθηκαν περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές με συνοδούς κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής,σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ. Σημείο εκκίνησης η πλατεία Ομονοίας. Η παρέλαση και φέτος ακολουθεί την πορεία: Γούναρη – Κορίνθου (περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄) – Κορίνθου με κατάληξη και εξόδους από Ερμού και Αγ. Νικολάου.

Στα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που παρελαύνουν και έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, οι θεατές θα δουν 7 νέα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων του Δήμου, όπως τονίζει, που έχει γίνει για το Καρναβάλι των Μικρών εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα παρελαύνουν:

-«Καρναβαλική Πνοή» με 2 Αρλεκίνους αντικριστά.

-«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», μια σαρανταποδαρούσα από τους μικρούς κατασκηνωτές των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων σε Ροϊτικα και Πλαζ που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήριο.

-«Κυνήγι» που κυριαρχεί η φιγούρα ενός Χοντρούλη με ένα μπέργκερ και μια Coca Cola ο οποίος κυνηγά μια φάλαινα, ένα ελάφι και μια χελώνα.

-«Αφύπνιση-Ενημέρωση» με ένα φίδι-δάσκαλο που διδάσκει δυο ζωάκια στο θρανίο

-«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» με έναν γυπαετό, μια αρκούδα, μια αλεπού και έναν λύκο που κρατάνε σημαίες

-«Ο Λογικός Άνθρωπος» με μια φιγούρα ενός «προβληματισμένου» ανθρώπου σε μια βραχονησίδα που κάνει ότι σκέφτεται αντικρίζοντας ένα δελφίνι με μπικίνι

-«Το Σχολείο» με έναν αετό-δάσκαλο σε εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Τα περισσότερα άρματα είναι εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι, τη χιουμοριστική διάσταση με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη που κατοικούμε.

Μαζί με τα νέα άρματα θα παρελάσουν και 4 άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών: τα «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».