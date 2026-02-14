Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών 2026

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι, την Κυριακή (15-02-2026), στo πλαίσιο των καρναβαλικών

εκδηλώσεων 2026 – «Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών 2026», όπου θα διεξαχθεί η Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθούνοι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

• Απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων την Κυριακή 15-02-2026 και κατά τις ώρες 06:30-14:30 στα κατωτέρω τμήματα οδών :



α) Περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας,

β) Στην οδό Ηλείας από Ερενστρώλε έως Γεωργίου Ρούφου,

γ) Στην οδό Γούναρη από Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έως Κορίνθου,

δ) Στην οδό Κορίνθου από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη,

ε) Άνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου Α΄,

στ) Στην οδό Ερμού από Κανακάρη έως Μαιζώνος,

ζ) Στην οδό Αγίου Νικολάου από Κανακάρη έως Κορίνθου,

η) Στην οδό Κανακάρη από Αγίου Νικολάου έως Γεροκωστοπούλου,

θ) Στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Κορίνθου, κατά την διέλευση

των αρμάτων.



• Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την Κυριακή 15-02-2026 στα κατωτέρω τμήματα οδών:



α) Στην οδό Γούναρη από 3ου Ορειβατικού έως Σισίνη κατά τις ώρες 08:00

έως 14:30,

β) Στην οδό Γούναρη από Σισίνη έως Κορίνθου κατά τις ώρες 10:00 έως

14:30,

γ) Στην οδό Κορίνθου από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη, συμπεριλαμβανομένου

και του άνω μέρους της Πλατείας Γεωργίου Α΄, κατά τις ώρες 10:00 έως

14:30,

δ) Στην οδό Ερμού από Κανακάρη έως Αγίου Ανδρέου, κατά τις ώρες 10:00

έως 14:30,

ε) Στην οδό Αγίου Νικολάου από Κανακάρη έως Κορίνθου, κατά τις ώρες

10:00 έως 14:30,

στ) Στην οδό Κολοκοτρώνη από Κορίνθου έως Όθωνος Αμαλίας, κατά την

αποχώρηση των αρμάτων, κατά τις ώρες 10:00 έως 14:30

Από την απαγόρευση στάθμευσης εξαιρούνται τα οχήματα της κοινωφελούς

επιχειρήσεως Καρναβάλι Πάτρας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των

τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.