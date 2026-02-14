Οδοντωτός: Καταργούνται και σήμερα δρομολόγια

Συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train
Δεν θα πραγματοποιηθούν και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια 1330 & 1332 (Διακοπτό - Καλάβρυτα) και 1331 & 1333 (Καλάβρυτα - Διακοπτό) καθώς συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - ΟΣΕ.
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωσή της.
