Αγρότες: Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα»

Στο Σύνταγμα διανυκτέρευσαν οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ έξω από τη Βουλή, έπειτα από το μαζικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ένα 24ωρο αργότερα, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026), προγραμματίζουν την αποχώρησή τους από την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν.

Περίπου 40 τρακτέρ παρέμειναν σταθμευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η οποία έκλεισε για την κυκλοφορία. Οι αγρότες αναμένεται να αποχωρήσουν με τον ίδιο τρόπο που εισήλθαν στο κέντρο της πόλης.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει γνωστοποιήσει ότι θα συνοδεύσει τα τρακτέρ εκτός της πρωτεύουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ξεκαθάρισαν πως η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε μεν ένα πρώτο βήμα, όμως τα βασικά αιτήματα του κλάδου παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι αγρότες διαμηνύουν κλιμάκωση των δράσεών τους με σκοπό να μειωθεί το κόστος παραγωγής, με έμφαση στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων. Την ίδια ώρα, επιτακτική κρίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να αγγίζουν το 100% της ζημιάς και να διασφαλίζονται βιώσιμες τιμές πώλησης.