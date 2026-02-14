Τρόλεϊ: Ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε πολυκατοικία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Πετράλωνα όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες,τρόλεϋ εξετράπη της πορείας του και προσέλρουσε σε πολυκατοικία.

Ατύχημα σημειώθηκε με τρόλεϊ στην οδό Κυκλώπων, στα Πετράλωνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός.

Το τρόλεϊ ήταν εκείνη την ώρα χωρίς επιβάτες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν άλλοι τραυματισμοί.