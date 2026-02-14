Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Τρόλεϊ: Ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε πολυκατοικία

Στα Πετράλωνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Πετράλωνα όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες,τρόλεϋ εξετράπη της πορείας του και προσέλρουσε σε πολυκατοικία.

Ατύχημα σημειώθηκε με τρόλεϊ στην οδό Κυκλώπων, στα Πετράλωνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός.

Το τρόλεϊ ήταν εκείνη την ώρα χωρίς επιβάτες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν άλλοι τραυματισμοί.

#tags Τροχαίο ατύχημα Πετράλωνα
