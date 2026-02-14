Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο ανήλικος οδηγός- Θρήνος για τον 15χρονο νεκρό- BINTEO

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο 15χρονος οδηγός - Είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του οχήματος από τους γονείς του
Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λούτσας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.
Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026). Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από τη σφοδρή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε δέντρο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 15χρονος, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του.
«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.
«Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο», αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.
Από την πρόσκρουση, άφησε την τελευταία του πνοή ο 15χρονος ενώ οι υπόλοιποι δύο, τραυματίστηκαν ελαφρά.
Πώς έγινε η τραγωδία
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο ανήλικος που οδηγούσε φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, για να πάει βόλτα μαζί με τους φίλους του.
Στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Σωτήρος, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Συγκεκριμένα, το όχημα προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του.
Από την Τροχαία εξετάζεται η πιθανότητα ανάπτυξης ταχύτητας στο σημείο όπου το όριο είναι μόλις 30 χλμ./ώρα και πρόκειται για διασταύρωση.
Αγρότες: Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα»
Την προσφυγή σ’ ένδικα μέσα για τον Οδοντωτό αποφάσισε ο Δήμος Καλαβρύτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr