Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο ανήλικος οδηγός- Θρήνος για τον 15χρονο νεκρό- BINTEO

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λούτσας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026). Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον δυνατό θόρυβο από τη σφοδρή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε δέντρο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 15χρονος, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του.

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

«Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο», αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πρόσκρουση, άφησε την τελευταία του πνοή ο 15χρονος ενώ οι υπόλοιποι δύο, τραυματίστηκαν ελαφρά.