Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παραίτηση Σοφιανόπουλου από τη θέση του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας

Παραίτηση Σοφιανόπουλου από τη θέση του ...

Η επιστολή του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανδρέας Σοφιανόπουλος Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03ad\u03b1\u03c2 \u03a3\u03bf\u03c6\u03b9\u03b1\u03bd\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u03a6\u03b1\u03c1\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u0391\u03c7\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 "]
821102
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις