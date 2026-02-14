Πάτρα: Συνέλαβαν ιδιοκτήτρια καταστήματος για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε ως ιδιοκτήτρια κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με

ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη ανήλικου για απόπειρα κλοπής

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στα Σαβάλια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας 13χρονος, διότι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο δράστη, διέρρηξαν οικία ημεδαπού άνδρα με σκοπό την κλοπή, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -112- ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία, για τα

οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος των Δουνείκων, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν

4,2 γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.