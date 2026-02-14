Δήλωση Εκπροσώπου Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας για τις νομικές πρωτοβουλίες σχετικά με τον Οδοντωτό

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτού–Καλαβρύτων, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης τοποθετήθηκε δημόσια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει να προασπίζει την ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτού- Καλαβρύτων, με την απόφαση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Το δελτίο τύπου του Δήμου Αιγιαλείας αποτυπώνει την ουσία της απόφασης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του ιστορικού αυτού μέσου μεταφοράς. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του δελτίου τύπου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καταδεικνύει προσπάθεια απομάκρυνσης από το ουσιαστικό περιεχόμενο της απόφασης».