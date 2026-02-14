«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Ηέρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου
Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα για τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.
Σε βάρος του ίδιου, του τεχνικού ασφαλείας και του υπευθύνου βάρδιας ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σχετικά με το τραγικό περιστατικό.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έφτασε για να μπορέσει να κάνει την πράξη της αναβάθμισης της κατηγορίας καθώς τώρα πλέον υπάρχει κατηγορητήριο.
Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.
Βίντεο καταγράφει καρά καρέ τη σύλληψη του ιδιοκτήτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και θα ακολουθήσει η μεταγωγή του στα δικαστήρια, όπου θα απολογηθεί για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων.
Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί.
Τελικά, αποδείχθηκε ότι η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.
