Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα

Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου.

Η κόρη του και καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα βυθίστηκε σε βαρύ πένθος με την απώλεια του πατέρα της.

Το «παρών» έδωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

«Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου. Λένα, Άκης, Αναστάσης, Αντώνης» γράφει η οικογένειά του στο στεφάνι με λευκά τριαντάφυλλα.



Μεταξύ άλλων, στεφάνια έστειλαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.