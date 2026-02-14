Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο σ...

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου.

Η κόρη του και καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα βυθίστηκε σε βαρύ πένθος με την απώλεια του πατέρα της.

Το «παρών» έδωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

«Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου. Λένα, Άκης, Αναστάσης, Αντώνης» γράφει η οικογένειά του στο στεφάνι με λευκά τριαντάφυλλα.

 
Μεταξύ άλλων, στεφάνια έστειλαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ειδήσεις Τώρα

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται ισχυρά φαινόμενα σε 5 περιοχές - Αφρικανική σκόνη σε όλη τη χώρα

Εξαφάνιση Λόρας: Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Πάτρα: Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδεία Λένα Παπαληγούρα
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b1","\u039b\u03ad\u03bd\u03b1 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03bb\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03c1\u03b1"]
821123
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις