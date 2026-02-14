Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του
Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου.
Η κόρη του και καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα βυθίστηκε σε βαρύ πένθος με την απώλεια του πατέρα της.
Το «παρών» έδωσαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο Χρήστος Σταϊκούρας.
«Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου. Λένα, Άκης, Αναστάσης, Αντώνης» γράφει η οικογένειά του στο στεφάνι με λευκά τριαντάφυλλα.
Μεταξύ άλλων, στεφάνια έστειλαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
