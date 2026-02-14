Πάτρα: Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο

Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε πριν λίγο σε κατάστημα στην πλατεία Όλγας και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία επενέβη άμεσα.

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε σε μαγειρικό σκεύος.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με 5 άνδρες και έσβησαν τη φωτιά.