Ο «Sporty» μύρισε τα ναρκωτικά- Συνέλαβαν άνδρα στη Ναύπακτο

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του

οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και της ΚΑΜ της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Φωκίδας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -274,5- γραμμάρια κάνναβης

• -320- ευρώ

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά και

• -2- κινητά τηλέφωνα



Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος κατά την άφιξη των αστυνομικών απέρριψε από μπαλκόνι της οικίας του, σε παρακείμενο οικόπεδο μέρος των

ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.



Συνδρομή στις έρευνες των αστυνομικών και στην ανεύρεση των ναρκωτικών, παρείχε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, «Sporty». Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.