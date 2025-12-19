Σκληρή επίθεση Πούτιν: Κατηγορεί την Ουκρανία για τον πόλεμο και τους Ευρωπαίους για «ληστεία» με τα ρωσικά κεφάλαια

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή (18/12) σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.
Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την ετήσια μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του.
Ο Ρώσος πρόεδρος «τα έριξε» στο Κίεβο για τον πόλεμο, ισχυριζόμενος πως «ουσιαστικά αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα».
Ωστόσο, δήλωσε ότι υπάρχουν «σημάδια που δείχνουν πως είναι πρόθυμοι να πάρουν μέρος σε κάποιο είδος διαλόγου».
Σοβαρή προειδοποίηση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.
Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.
Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν ανέφερε: «Γενικά, αμέσως μετά την εκδίωξη του εχθρού από τα στρατεύματά μας από την περιοχή του Κουρσκ, η πρωτοβουλία, η στρατηγική πρωτοβουλία, πέρασε εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα στρατεύματά μας προχωρούν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής, σε ορισμένα σημεία πιο γρήγορα, σε άλλα πιο αργά, αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις, ο εχθρός υποχωρεί».
Ο ίδιος δήλωσε ότι μέχρι τον Οκτώβριο οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.930 τετραγωνικά μίλια) γης στην Ουκρανία το 2025.
Συγκεκριμένα, η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος τα ακόλουθα ουκρανικά εδάφη:
Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014
Όλο το Λουχάνσκ
Περίπου το 80% του Ντόνετσκ
περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια
Σημεία των περιοχών Kharkiv, Sumy, Mykolaiv και Dnipropetrovsk
