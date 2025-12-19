Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα με έναν 59χρονο να χάνει τη ζωή του την ώρα της εργασίας.

Ο άτυχος άνδρας ανέβηκε στη στέγη του μαγαζιού όπου εργαζόταν για να κάνει κάποιες εργασίες και σύμφωνα με το onlarissa.gr, η στέγη ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 20 μέτρων.

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το συμβάν.