Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες στη στέγη του μαγαζιού όπου εργαζόταν
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα με έναν 59χρονο να χάνει τη ζωή του την ώρα της εργασίας.
Ο άτυχος άνδρας ανέβηκε στη στέγη του μαγαζιού όπου εργαζόταν για να κάνει κάποιες εργασίες και σύμφωνα με το onlarissa.gr, η στέγη ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος 20 μέτρων.
Ο 59χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το συμβάν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr