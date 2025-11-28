Πάτρα: Νέα απάτη - Του είπε ότι ήταν Υποδιοικητής της Αστυνομίας

Του παρέδωσε 25.000 ευρώ μαζί με χρυσαφικά
Νέο περιστατικό απάτης στην Πάτρα, με θύμα έναν ηλικιωμένο.
Επιτήδειος τον εξαπάτησε τηλεφωνικά χρησιμοποιώντας το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου.
Αρχικά, ο δράστης κάλεσε το θύμα ισχυριζόμενος ότι κοντινό του άτομο είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο και ότι απαιτούνταν χρήματα για να «διευθετηθεί» η υπόθεση. Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε, καθώς ο ηλικιωμένος δεν πείστηκε.
Σύμφωνα με πληροοφρίες, ο απατεώνας όμως επανήλθε, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Υποδιοικητή της αστυνομίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια να τον παραπλανήσει.
Τελικά, ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε 25.000 ευρώ μαζί με χρυσαφικά, τα οποία τα άφησε μέσα σε μία σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, μπροστά από το πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών.
