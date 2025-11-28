Πάτρα: Νέα απάτη - Του είπε ότι ήταν Υποδιοικητής της Αστυνομίας

Νέο περιστατικό απάτης στην Πάτρα, με θύμα έναν ηλικιωμένο.

Επιτήδειος τον εξαπάτησε τηλεφωνικά χρησιμοποιώντας το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου.

Αρχικά, ο δράστης κάλεσε το θύμα ισχυριζόμενος ότι κοντινό του άτομο είχε προκαλέσει σοβαρό τροχαίο και ότι απαιτούνταν χρήματα για να «διευθετηθεί» η υπόθεση. Η πρώτη προσπάθεια απέτυχε, καθώς ο ηλικιωμένος δεν πείστηκε.

Σύμφωνα με πληροοφρίες, ο απατεώνας όμως επανήλθε, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Υποδιοικητή της αστυνομίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια να τον παραπλανήσει.

Τελικά, ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε 25.000 ευρώ μαζί με χρυσαφικά, τα οποία τα άφησε μέσα σε μία σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, μπροστά από το πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών.