Πάτρα: Άτομο βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Νεκρό άτομο εντοπίστηκε νωρίτερα στο διαμέρισμά του, στη συμβολή των οδών Παναχαϊκού και Γεωργίου Ολυμπίου στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις αρχές δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να συντρέχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.