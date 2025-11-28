Πάτρα: Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για το τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα

Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών για το μακελειό της Ανδραβίδας, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας δεν μπόρεσε να παραστεί και το αίτημα αναβολής έγινε δεκτό.

Η πρώτη αναβολή είχε γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Ο 63χρονος, που καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε τέσσερις φορές ισόβια για τις ανθρωποκτονίες της οικογένειας στην Ανδραβίδα Ηλείας στις 2 Μαρτίου 2022 -σύζυγος 37 ετών, άνδρας 32 ετών και δύο βρέφη ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών-, προσήλθε χθες στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και επέστρεψε στη φυλακή περιμένοντας τον νέο προσδιορισμό της δίκης.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ομολογήσει δύο από τις ανθρωποκτονίες, αποδίδοντάς τες στη συμπεριφορά του θύματος, ενώ για τις δολοφονίες των βρεφών επικαλέστηκε κενά μνήμης. Το έγκλημα είχε προκαλέσει σοκ στην Ηλεία και σε ολόκληρη τη χώρα.