Κύκλωμα με 481 πλαστούς πίνακες: Πώς τσάκωσαν τον γνωστό δικηγόρο

Ένας "βετεράνος" πλαστογράφος και ο γιος του, σύνδεσμος σε οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού, βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών για τους 481 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής που εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα "μαϊμού" έργα κατασχέθηκαν μετά από μια παράνομη συνδιαλλαγή ανάμεσα σε γνωστό λογιστή και δικηγόρο της Αθήνας, με τις αρχές πλέον να εξετάζουν εάν οι μέχρι πρότινος κάτοχοι τους αποτελούσαν "παρακλάδι" κυκλώματος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν για πλαστογραφίες και αγοραπωλησίες πινάκων. Παρθένης, Μυταράς, Εγγονόπουλος, Φασιανός Παπαλουκάς, Οικονόμου, Καλαμαράς, Μοράτος, Χατζής, Μούγιος, Μαυρίδης, Τετσής, Νιότης, Τηνιακός, ήταν μερικοί από τους καλλιτέχνες που... υπέγραφαν τα πλαστά έργα.

"Έδωσα το ποσό των 300.000 ευρώ σε ένα δικηγόρο για να αγοράσω ράβδους χρυσού. Όταν μου τις έδωσαν, αντιλήφθηκα ότι ήταν ψεύτικες", ανέφερε στους Αστυνομικούς ο γνωστός λογιστής που προχώρησε στην καταγγελία. Όπως είπε όταν ζήτησε τα λεφτά του πίσω από τον 57χρονο δικηγόρο και τον 42χρονο συνεργό του, εκείνοι του είπαν ότι θα τον αποπληρώσουν με πίνακες σπουδαίων καλλιτεχνών. Τα 439 έργα ήταν όλα πλαστά και ανάμεσα τους εντοπίστηκαν πίνακες φημισμένων ζωγράφων όπως του Παρθένη, του Μυταρά και του Εγγονόπουλου. Ακόμα 42 πίνακες εντοπίστηκαν στις κατ’ οίκον έρευνες μετά τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, εκτιμούν ότι πίσω από τα έργα τέχνης κρύβεται κύκλωμα που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Ελληνικές αρχές για αντίστοιχη δραστηριότητα, τα μέλη του οποίου είχαν συλληφθεί. Αυτές οι υποψίες προέκυψαν όταν ο πραγματογνώμονας-εκτιμητής που είδε τα δύο πλαστά πιστοποιητικά των πινάκων, επεσήμανε στις αρχές πως ήταν ίδια με αυτά που είχε εξετάσει σε υπόθεση του περασμένου Ιουνίου.

Τότε αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε ήταν ένας 63χρονος που κατασκεύαζε πλαστούς πίνακες και πλαστά έγγραφα πιστοποίησης και ο 37χρονος γιος του ο οποίος βοηθούσε στην αναζήτηση αγοραστών. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν επιχειρήσει να πουλήσουν ένα πλαστό έργο του Τζάκσον Πόλοκ για 12 εκατομμύρια ευρώ το 2023 και έναν "μαϊμού" Πικάσο για 100 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιούνιο. Και στις δύο διαφορετικές υποθέσεις, μυστικοί αστυνομικοί είχαν εμφανιστεί ως υποψήφιοι αγοραστές και είχαν "ξεσκεπάσει" τη δράση του κυκλώματος.

Τα στελέχη του Ελληνικού FBI, έχουν ανασύρει τις δικογραφίες και ελέγχουν εάν στις συνομιλίες που είχε καταγράψει τότε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., υπήρχαν αναφορές στα ονόματα του δικηγόρου και το συνεργού του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος δικηγόρος που διατηρεί γραφείο στην Αθήνα, έχει πλούσιο βιογραφικό, ενώ τη δεκαετία του '90 δίδασκε στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε διατελέσει σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ για περίπου 1,5 χρόνο, ενώ είναι σύμβουλος σε εταιρικά και διεθνή προγράμματα σε υπουργεία, ΑΠΕ και στο real estate.

Στην κατοχή του, εντοπίστηκαν τέσσερα πυροβόλα όπλα τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, το ένα από αυτά είχε κατασχεθεί τον Ιούνιο του… 1992 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, με την Αστυνομία να αναζητά στοιχεία για τη διαδρομή του. Για το δεύτερο όπλο υπήρχε άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια στο όνομα του δικηγόρου με ημερομηνία λήξης το 2028, ενώ για τα άλλα δύο πιστόλια δεν προκύπτουν καταχωρίσεις.