Πάτρα-Αρχαιοκαπηλία: 35χρονη κατείχε 74 νομίσματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

Στα χέρια του ελληνικού FBI 35χρονη από την Πάτρα η οποία κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία. Σε έρευνα που έγινε βρέθηκε πως είχε πάνω από 70 αρχαία νομίσματα.

Μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα «αυτιά» των αρχών για αρχαιοκαπηλία στην Πάτρα, μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπιασαν την 35χρονη, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (26.11.2025). Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, είχε πάνω της 74 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

