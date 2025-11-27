Αττική: Πώς βρήκαν τους 480 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής- Πήρε πλαστό έργο αντί για ράβδους χρυσού

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο.
Πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου βρέθηκαν ανάμεσα στους 480 πίνακες που εντόπισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία συνέλαβε δύο άτομα ηλικίας 42 και 57 ετών στην Αττική.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, προσέφυγε στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι κατέβαλε 300.000 ευρώ σε συγκεκριμένα άτομα για την αγορά ράβδων χρυσού.
Όπως είπε όταν κατάλαβε στην συνέχεια ότι ήταν ψεύτικες, ζήτησε πίσω τα χρήματα και εκείνοι του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ακολούθησαν έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία.
Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια έξι γεμιστήρες και 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων. Κλήθηκε πραγματογνώμονας ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.
Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο. Τότε είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων.
