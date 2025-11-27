Ρόδος: Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ- Σπαρακτικά "αντίο" στα social

Οι τελευταίες αναρτήσεις από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ είναι συγκλονιστικές, μετά τον θάνατό του την Πέμπτη (26.11.2025) στη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ οι στρατιώτες συμμετείχαν σε τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Ο νεαρός από το Ηράκλειο, γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, είχε μεταβεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, γεμάτος χαρά και ανυπομονησία για την άσκηση στην οποία επρόκειτο να λάβει μέρος.

Κατά το δυστύχημα, ένας 39χρονος επιλοχίας πυροτεχνουργός, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά και συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σκορπώντας ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στο στρατιωτικό προσωπικό και την κοινωνία.