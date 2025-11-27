Ρόδος: Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ- Σπαρακτικά "αντίο" στα social

Η κηδεία του θα γίνει στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής στο Τυμπάκι
Οι τελευταίες αναρτήσεις από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ είναι συγκλονιστικές, μετά τον θάνατό του την Πέμπτη (26.11.2025) στη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.
Το δυστύχημα συνέβη ενώ οι στρατιώτες συμμετείχαν σε τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Ο νεαρός από το Ηράκλειο, γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, είχε μεταβεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, γεμάτος χαρά και ανυπομονησία για την άσκηση στην οποία επρόκειτο να λάβει μέρος.
Κατά το δυστύχημα, ένας 39χρονος επιλοχίας πυροτεχνουργός, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά και συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σκορπώντας ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στο στρατιωτικό προσωπικό και την κοινωνία.
Κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο του Ραφαήλ τα social media
Τις τελευταίες ώρες, τα social media -ιδίως το TikTok- γέμισαν με φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο. Φίλοι που μεγάλωσαν μαζί του, συγγενείς που δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια και συνάδελφοι που πρόλαβαν να τον γνωρίσουν και να δεθούν μαζί του, γράφουν λόγια που μαρτυρούν το σοκ και τον πόνο τους.
«Η Ελλάδα πένθος φοράει γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματά σου έσβησε και αυτό είναι τιμή σου, καλό ταξίδι αστέρι μου», αναφέρει μία από τις συγκινητικές αναρτήσεις, αναφέρει το newsit.
«Καλό παράδεισο φίλε μου καλέ!» γράφει άλλος, ενώ συνάδελφοί του σημειώνουν: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα άντρα μου. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά».
Μέσα στις δεκάδες δημοσιεύσεις, επαναλαμβάνεται και το μήνυμα: «Καλό ταξίδι να έχεις, θα είσαι πάντα μέσα στις καρδιές μας, καλό ταξίδι».
Η κηδεία του 19χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή 28/11/2025, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr