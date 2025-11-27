Ρόδος: Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα

Ο 19χρονος στρατιώτης έχασε ακαριαία τη ζωή του, μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο. Η χειροβομβίδα απασφάλισε κατά τη διάρκεια έλεγχου του οπλισμού.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε βαριά κι ένας 39χρονος επιλοχίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου, κήρυξε τριήμερο πένθος, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης του Σώματος Υλικού Πολέμου με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, είχε αποφοιτήσει από το σχετικό σχολείο και μετατέθηκε στη Ρόδο περίπου πριν από μία εβδομάδα.

Ο πατέρας του 19χρονου που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη ακόμη δε μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη και που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας του μέσα σε μια στιγμή. Με μια μαντινάδα που μοιράστηκε στο Facebook επιχείρησε να αποχαιρετήσει τον πολυαγαπημένο του γιο που έφυγε σαν ήρωας.

Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.

Στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά 39χρονος Επιλοχίας και πατέρας δυο παιδιών, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος.