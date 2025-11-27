Αλισσός: Δέντρο έπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ

Πτώση δέντρου, το πρωί της Πέμπτης, στον Αλισσό και συγκεκριμένα στο ύψος του “Tree Bar” προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το δέντρο κατέληξε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ, δημιουργώντας κίνδυνο για πρόκληση σοβαρής βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν το δέντρο, ενώ ταυτόχρονα κατευθύνονται συνεργεία της ΔΕΗ για την εκτίμηση της ζημιάς και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων στο δίκτυο.