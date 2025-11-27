Καιρός: Η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Στην κεντρική Κέρκυρα η νύχτα ήταν δύσκολη, καθώς πλήμμυρισαν ρέματα, ενώ έγιναν και κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές των Αγίων Δέκα, των Μπενιτσών και τη Δασιά.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με το διήμερο που ξεκινά σήμερα να είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Αιτωλοακαρνανία το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους από το 112 προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις, καθώς οι καταγίδες και οι βροχές έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Σφυροκοπά τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία Adel με τους κατοίκους της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας να περνούν μια δύσκολη νύχτα με συνεχείς βροχές και ισχυρές καταιγίδες, που δημιούργησαν πολλά προβλήματα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHrtCorfu%2Fposts%2Fpfbid027d7FQscScKVZG86bcEwts5MGmABeomgTSrPrNh1Y5uYdKvhKtc5BGC46Wv5HexLJl&show_text=true&width=500" width="500" height="645" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία στην κεντρική Κέρκυρα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1563736747993587%2F&show_text=0&width=268" width="268" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Προβλήματα προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου , καθώς υπερχείλησε ρέμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο Ρίβιο και στη Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά, από τον έντονη και συνεχή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη

Ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες και μεγάλος όγκος βροχής προβλέπονται στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας οι καταιγίδες θα είναι διάσπαρτες, με πιο ήπιες βροχές, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 16 – 19 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, έως 21 στα ανατολικά τοπικά και μέχρι 22 οι μέγιστες τιμές στην Κρήτη.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές από το πρωί, ωστόσο αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 21 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές μέχρι 5 με 6 μποφόρ.

Έντονο θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και από τη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες, οι οποίες από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα είναι ισχυρές και θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς και άνεμοι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή (28.11.2025)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στα βορειοανατολικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Σάββατο (29.11.2025)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή (30.11.2025)

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα (1.12.2025)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.