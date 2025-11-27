Back to Top
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι- Ένας νεκρός από ανατροπή φορτηγού

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη ΙΧ φορτηγό.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

