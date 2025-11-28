Αστυνομική παρουσία και στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγανόκαμπο

Η ΕΛ.ΑΣ. ενισχύει την καθημερινή της παρουσία στον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Εγλυκάδας.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τακτικές περιπολίες πρωί και απόγευμα, τόσο μέσα στον καταυλισμό των Ρομά όσο και περιμετρικά, με έλεγχο σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται από τον χώρο.

Ωστόσο, οι περιπολίες θα καλυφθούν αποκλειστικά από υπάρχουσες δυνάμεις, καθώς δεν έχει ληφθεί απόφαση για πρόσληψη ή μετακίνηση επιπλέον προσωπικού. Οι Αρχές αξιοποιούν αστυνομικούς από άλλες υπηρεσίες της Πάτρας για την κάλυψη του σχεδίου, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών στον καταυλισμό. Παρά τους περιορισμούς, η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει στην καθημερινή επιτήρηση, με στόχο την πρόληψη και τη διατήρηση της τάξης στην περιοχή.

Αγγελόπουλος: «Έχουν ξεγυμνωθεί τα Tμήματα»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος, μιλώντας στον MAX FM, περιέγραψε με σαφήνεια την κατάσταση που διαμορφώνεται με την έναρξη των περιπολιών στον Ριγανόκαμπο.

Όπως εξήγησε, οι ειδικές περιπολίες –οι οποίες αφορούν τροχονομικούς ελέγχους, ελέγχους ασφάλειας και τη σταθερή παρουσία περιπολικού στον καταυλισμό – τίθενται από σήμερα σε πλήρη εφαρμογή, ωστόσο η μετακίνηση δυνάμεων δημιουργεί σημαντικά επιχειρησιακά κενά.

Το τρίτο αστυνομικό τμήμα, που ήδη καλύπτει μια τεράστια περιοχή, αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα βασικές καταγγελίες και καθημερινά περιστατικά να μένουν χωρίς επαρκή ανταπόκριση.

Παράλληλα, η υπηρεσία επιβαρύνεται με φυλάξεις κρατουμένων και ενισχύσεις σε άλλες υπηρεσίες, οδηγώντας —όπως τόνισε— σε μια κατάσταση όπου «τα πάντα έχουν διαλυθεί».

Ο κ. Αγγελόπουλος προειδοποίησε ότι, παρά τη μόνιμη παρουσία περιπολικού στον καταυλισμό, τα περισσότερα αδικήματα λαμβάνουν χώρα εκτός αυτού, αφήνοντας την υπόλοιπη περιοχή ουσιαστικά ακάλυπτη.