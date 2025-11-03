Εκτός σχεδίου ΕΛ.ΑΣ. για τους Ρομά ο Ριγανόκαμπος- Δημητρόπουλος: Αδιανόητη η εξαίρεση, ο χώρος θεωρείται άβατο

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο αποκλεισμός του Ριγανόκαμπου, στον οποίο διαμένουν 250 Ρομά, από την πρώτη φάση του νέου σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο προβλέπει στοχευμένες αστυνομικές παρεμβάσεις σε καταυλισμούς Ρομά και σε περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα.

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος, μιλώντας στο thebest.gr εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του, επισημαίνοντας ότι ο Ριγανόκαμπος «αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά και διαρκή προβλήματα παραβατικότητας, τα οποία απαιτούν άμεση και οργανωμένη παρέμβαση της Πολιτείας».

«Είναι αδιανόητο να εξαιρείται ο Ριγανόκαμπος από ένα σχέδιο που αφορά την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών», δήλωσε ο κ. Δημητρόπουλος. «Η περιοχή μας βιώνει καθημερινά φαινόμενα παραβατικότητας, πυρκαγιές από καύση ελαστικών που ακόμα και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να πλησιάσουν εάν δεν συνοδεύονται από αστυνομία, αλλά και ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο στον καταυλισμό. Ο χώρος θεωρείται άβατο. Μια συντονισμένη αστυνομική παρουσία θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση. Στις αρχικές εξαγγελίες του Υπουργού, ο Ριγανόκαμπος ήταν μέσα στο σχέδιο, στην συνέχεια έμεινε εκτός. Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία γνωρίζει το πρόβλημα. Η αστυνομία είναι παρούσα, συνεργάζεται μαζί μας αλλά από ό, τι φαίνεται δεν επαρκεί».

Η μεταστέγαση του καταυλισμού

Παράλληλα, κ. Δημητρόπουλος, επανάφερε το πάγιο αίτημα των κατοίκων για τη μεταστέγαση των Ρομά σε οργανωμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης: «Εδώ και χρόνια ζητάμε τη δημιουργία ενός οργανωμένου οικισμού για τους Ρομά, με υποδομές και ανθρώπινες συνθήκες. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, που ταλαιπωρεί και τους ίδιους, την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την πόλη».

Επεσήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να προχωρήσει ο σχεδιασμός για το πολυθεματικό πάρκο στον Ριγανόκαμπο χωρίς να έχει προηγουμένως δοθεί λύση στο ζήτημα του καταυλισμού: «Δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη και ανάπλαση, όταν δεν έχουμε αντιμετωπίσει τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της περιοχής. Η παρουσία του καταυλισμού, όπως είναι σήμερα, αποτελεί εμπόδιο σε κάθε σχεδιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτιστικών Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις της προς τους αρμόδιους φορείς και δεν αποκλείει κινητοποιήσεις, εάν ο Ριγανόκαμπος δεν συμπεριληφθεί στη δεύτερη φάση του κυβερνητικού σχεδίου.