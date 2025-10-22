Πάτρα: Στο πόδι για άλλη μια φορά οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου

Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί για ακόμη μία φορά στις ανατολικές συνοικίες της Πάτρας και συγκεκριμένα στον Ριγανόκαμπο, καθώς οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αποπνικτική ατμόσφαιρα, έντονη δυσοσμία και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα καύσης υλικών που προκαλούν ανησυχία για την υγεία και το περιβάλλον.

Οι εικόνες με καπνούς, μυρωδιές και νυχτερινές εστίες φωτιάς έχουν γίνει πλέον σχεδόν καθημερινότητα για τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταγγελίες συνοδεύονται από εκκλήσεις για παρέμβαση, καθώς –όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι– η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο με τους ίδιους να προσπαθούν να «αυτοπροστατευθούν» από συνθήκες που δεν ελέγχουν.