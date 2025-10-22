Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στη Γενεύη ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

«Η συμμετοχή σε μια παγκόσμια διακοινοβουλευτική συνέλευση είναι μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων» επισημαίνει η πρώην Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Στη Γενεύη βρίσκεται η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην 151η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).

Στη διεθνή αυτή κοινοβουλευτική συνάντηση συμμετέχουν 138 χώρες από όλο τον κόσμο, με στόχο τη συζήτηση και την προώθηση κοινών λύσεων για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη, όπως: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα -και ειδικά των γυναικών στην κοινωνία και στην πολιτική, η δημοκρατία, η ειρήνη και η διεθνής ασφάλεια.

Πρόκειται για έναν ουσιαστικό και πολυεπίπεδο διάλογο που αναδεικνύει αρκετές διαφορές που ακόμη υφίστανται μεταξύ κρατών, αλλά και την ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας και ευθυγράμμισης σε θέματα θεμελιωδών αξιών.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει: «Η συμμετοχή σε μια παγκόσμια διακοινοβουλευτική συνέλευση είναι μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων. Ακούγοντας τις απόψεις εκπροσώπων από 138 χώρες, διαπιστώνουμε πόσο διαφορετική είναι -πολλές φορές- η πραγματικότητα που βιώνουν οι λαοί και πόσα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα στην Ελλάδα, δεν είναι για όλους. Όμως, μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, χτίζονται οι γέφυρες που φέρνουν πιο κοντά τις κοινωνίες. Το στοίχημα είναι να μην μείνει καμία χώρα πίσω -και αυτό είναι ευθύνη όλων».

Η ελληνική παρουσία στη Συνέλευση υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της χώρας στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στη συμμετοχή σε κάθε θεσμό που προάγει τη διεθνή ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία των λαών.