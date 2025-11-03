Πάτρα: Οχήματα κινούνται ανενόχλητα σε πεζόδρομο δίπλα σε παιδική χαρά στην Τριών Ναυάρχων

Την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί σε πεζόδρομο της Πάτρας, στην περιοχή της Τριών Ναυάρχων, πάνω από την Υψηλάντου (το πρώην ρεύμα ανόδου) καταγγέλει αναγνώστης του thebest.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ του Σαββάτου οχήματα κινούνταν κανονικά μέσα στον πεζόδρομο, παρά το γεγονός ότι σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται παιδική χαρά, όπου παίζουν καθημερινά δεκάδες παιδιά.

«Ήμουν εκεί οικογενειακά και πέρασαν δύο αυτοκίνητα καθ’ όλο το μήκος του πεζοδρόμου, ενώ άλλα σταθμεύαν στο κάτω μέρος, ανεβαίνοντας πάνω στον πεζόδρομο για να παρκάρουν», αναφέρει ο καταγγέλλων.

Όπως επισημαίνει, στην περιοχή συχνά βγαίνουν απότομα παιδιά από την παιδική χαρά, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη διέλευση οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ο πολίτης τονίζει πως επικοινώνησε δύο φορές με την Τροχαία Πατρών, ωστόσο, όπως λέει, καμία αστυνομική παρουσία δεν εμφανίστηκε στο σημείο, παρότι παρέμεινε εκεί για περισσότερες από δύο ώρες.

«Το διάστημα αυτό περνούσαν επίσης αρκετές μοτοσυκλέτες, χωρίς κανέναν έλεγχο», σημειώνει, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την απουσία εποπτείας σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι απολύτως ασφαλής για τα παιδιά και τους πεζούς.