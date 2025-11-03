Λίμνη Μόρνου: Φωτογραφίες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας, κατέγραψε η λίμνη Μόρνου που τροφοδοτεί με νερό ολόκληρη την Αττική. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως αν μέσα στον χειμώνα δεν βρέξει ή δεν ρίξει αρκετό χιόνι, το λεκανοπέδιο θα στερέψει από το πιο πολύτιμο αγαθό.

Νέες φωτογραφίες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η κλιματική κρίση στη λίμνη Μόρνου. Το νερό έχει υποχωρήσει αισθητά ενώ πλέον φαίνεται καθαρά το χωριό Κάλλιο που κάποτε ήταν βυθισμένο.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.