Λίμνη Μόρνου: Φωτογραφίες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας, κατέγραψε η λίμνη Μόρνου που τροφοδοτεί με νερό ολόκληρη την Αττική. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως αν μέσα στον χειμώνα δεν βρέξει ή δεν ρίξει αρκετό χιόνι, το λεκανοπέδιο θα στερέψει από το πιο πολύτιμο αγαθό.
Νέες φωτογραφίες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η κλιματική κρίση στη λίμνη Μόρνου. Το νερό έχει υποχωρήσει αισθητά ενώ πλέον φαίνεται καθαρά το χωριό Κάλλιο που κάποτε ήταν βυθισμένο.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.
Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του Μόρνου
Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).
Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Μόρνο αλλά και για την εκτίμησή του για το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.
«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.
