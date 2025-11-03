Πάτρα: Συνεχίζονται οι εγγραφές για το ετήσιο φόρουμ Τεχνητής Νοημοσύνης, Γλωσσικής Τεχνολογίας και Πολιτισμού

Language_Tech Patras 2025
Συνεχίζονται οι εγγραφές για το τριήμερο ετήσιο φόρουμ τεχνητής νοημοσύνης, γλωσσικής τεχνολογίας και πολιτισμού Language_Tech Patras 2025 που θα διοργανωθεί από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025.
Το φόρουμ θα αποτελέσει για τρίτη χρονιά σημείο συνάντησης και δικτύωσης για μεταφραστές, υποτιτλιστές, γλωσσολόγους, συγγραφείς, εκδότες, επιστήμονες της πληροφορικής, στελέχη πανεπιστημίων και κλαδικών φορέων.
Για πρώτη φορά φέτος ο θεσμός διοργανώνεται στο εμβληματικό Σκαγιοπούλειο Κέντρο Πατρών σηματοδοτώντας τη σύνδεση της ιστορίας της πόλης με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γλώσσα». Θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Ροδόλφος Μασλίας, Ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας της ΓΔ Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της TermNet, ο Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ο Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, καθώς και εκπρόσωποι του υπουργείου Πολιτισμού και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, και το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος.
Το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου, το σεμιναριακό μέρος του Language_Tech Patras 2025, για το οποίο απαιτούνται εγγραφές, θα φιλοξενήσει ομιλίες και συζητήσεις με περισσότερους από είκοσι επαγγελματίες, επιστήμονες και στελέχη φορέων όπως ο «Δημόκριτος», το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και τα Πανεπιστήμιο Πατρών και Κρήτης.
Οι συνεδρίες θα αφορούν σε ζητήματα ορολογίας, τους νέους ρόλους των μεταφραστών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το εργαλείo διαχείρισης γνώσης NotebookLM, εφαρμογές Text-to-Speech και θέματα νομικής μετάφρασης στο ψηφιακό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ομιλίες για την ανάλυση ιστορικών χειρογράφων και το ψηφιακό εκδοτικό περιβάλλον, παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, συζητήσεις για το ρόλο των ανθρωπιστικών επιστημών και για τις ευθύνες και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στρογγυλή τράπεζα για τη θέση των μεταφραστικών φορέων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Το Σάββατο θα διοργανωθούν επίσης παράλληλες εκδηλώσεις από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τις εκδόσεις Το Δόντι, ενώ θα φιλοξενηθεί συνάντηση δικτύωσης στελεχών τεχνολογίας και επιχειρήσεων πληροφορικής.
Το Language_Tech Patras διοργανώνεται από τη Rhyme&Reason Language Services, τη ΡΙΜΑ ΑΜΚΕ και την Ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Γκαίτε και του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
Περισσότερες λεπτομέρειες & εγγραφές: bit.ly/ltp25_gr
Πληροφορίες: Rhyme&Reason Language Services, email: rima@reason.gr, τηλ.: 2610 226530
Το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2025
18:00-18:30
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Συντονισμός: Βίκυ Σονικιάν, Senior Translator, Rhyme&Reason – Δημοσιογράφος
18:30-18:35
Καλωσόρισμα
Αιμιλία Διαμαντοπούλου, Founder, Rhyme&Reason & RIMA Language_Tech_Culture
18:35-18:40
Χαιρετισμός
Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού (ΤΒC)
18:40-18:45
Χαιρετισμός
Καθ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
18:45-18:50
Χαιρετισμός
Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
19:00-19:20
Ανοιχτά Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα στα Ελληνικά: Φάρος, το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Γλωσσικών Δεδομένων
Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
19:20-19:40
(TBC)
Ροδόλφος Μασλίας, Ιδρυτής και πρώην επικεφαλής Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας της ΓΔ Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της TermNet
19:40-20:00
Παρουσίαση των δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού
Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού
20:00-20:20
Ο Ρόλος του ePublishing του ΕΚΤ στη Διαχείριση και Διαλειτουργικότητα Δεδομένων στο Πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Υποδομών Ανοιχτής Επιστήμης
Δρ. Βασιλική Αποστολοπούλου, Μονάδα Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου και Υπηρεσιών σε Φορείς, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
20:20-20:40
reΒook: Ψηφιακή Πλατφόρμα Επανέκδοσης Ιστορικών Ελληνικών Βιβλίων
Βασίλης Γάτος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
20:40-21:00
Ground truth
Αιμιλία Διαμαντοπούλου, Founder, Rhyme&Reason Language Services & RIMA Language_Tech_Culture
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2025
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Συνεδρία: Ελληνική Γλώσσα
Συντονισμός: TBC
Goethe Coding: Makerspace MINT MAKERS
10:00-10:20
Ανάλυση και Αναγνώριση Ιστορικών Ελληνικών Χειρόγραφων
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Διδάκτωρ Ελληνικής Παλαιογραφίας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και της Ερευνητικής Μονάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
10:00-12:00
Παρουσίαση του Προγράμματος Coding: Makerspace MINT MAKERS
Νικολέτα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης Goethe-Institut Athen
10:20-10:40
D-AI-LECT: Ψηφιακή Ανάλυση και Αναγνώριση Χειρόγραφων Εγγράφων από Ελληνικές Διαλέκτους
Αικατερίνη Χριστοπούλου, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και της Ερευνητικής Μονάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
Προγραμματισμός, Coding και Ρομποτική στο Makerspace MINT MAKERS
Νικολέτα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης Goethe-Institut Athen
10:40-11:00
Holmes: H βάση δεδομένων ελληνόφωνης μεταφρασεολογικής έρευνας
Βαλεντίνη Καλφαδοπούλου, Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
ΑΙΘΟΥΣΑ 3 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
11:00-11:20
Διδασκαλία της Γλώσσας με Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέοι Διάλογοι με τους Μαθητές
Δρ. Ζαφειρούλα Παπαδοπούλου, Μέλος ΕΔΙΠ, Ειδίκευση Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Patras Tech Talks
11:20-11:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Συνεδρία: Εργαλεία και Δυνατότητες
Συντονισμός: Ελίζα Τσαούση, Head of Operations, Rhyme&Reason
11:40-13:10
Στρογγυλό τραπέζι: O Συγγραφέας, ο Εκδότης και η Μηχανή
Διοργάνωση: Εκδόσεις Το Δόντι
Συντονισμός: Ανδρέας Τσιλίρας, Εκδότης ΤΟ ΔΟΝΤΙ
11:40-12:10
A Common Machine Translation Post-Editing Training Protocol
Βιβέτα Γκενέ, Globalization and Localization Association Board of Directors
Φαίδων Κυδωνιάτης, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών
Κώστας Κατσουλάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας Συγγραφέων
Λαμπρινή Κουζέλη, δημοσιογράφος
Κώστας Δαρδανός, Εκδότης, Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου
12:10-12:50
Human and Artificial Intelligence for Terminology
Ροδόλφος Μασλίας, Ιδρυτής και πρώην επικεφαλής Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας της ΓΔ Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της TermNet
12:50-13:15
Η Φωνή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Εφαρμογές Text-to-Speech στη νέα Ψηφιακή Εποχή
Σωτήριος Μίχος, Αναλυτής - Προγραμματιστής Η/Υ, Dynacomp Α.Ε.Β.Ε.
13:10-13:30
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως παράγοντας ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας
Δρ. Παναγιώτης Κάπος, Αντιπρόεδρος, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, Αιμιλία Διαμαντοπούλου, Founder, Rhyme&Reason Language Services & RIMA Language_Tech_Culture
13:30-14:45
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
Συνεδρία: Η μετάφραση σήμερα
Συντονισμός: TBC
14:50-15:10
Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογοτεχνική Μετάφραση: Οι δύο πλευρές του νομίσματος
Βιλελμίνη Σωσώνη, Associate Head of the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Director of the Ionian University Lifelong Training Centre, Director of the Laboratory for Economic, Legal, Political and Technical Translation
Ionian University
15:10-16:10
Νέοι ρόλοι και ευκαιρίες για μεταφραστές στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κώστας Ναδάλης, Co-Owner TMServe – Lexibility
16:10-16:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16:30-17:00
Στρογγυλή Τράπεζα: Η θέση των μεταφραστικών φορέων για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Συντονισμός: Αιμιλία Διαμαντοπούλου, Founder, Rhyme&Reason & RIMA Language_Tech_Culture
John O’Shea, Πρόεδρος FIT Europe
Σταυρούλα Σοκόλη, Δρ. μεταφρασεολογίας, Αντιπρόεδρος European Association of Studies in Screen Translation
Μαρία Σγούρου, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών
17:00-17:30
ΔΙΑΛΕΞΗ: Μεγάλα Μοντέλα, Μεγάλες Δυνατότητες, Μεγάλες Ευθύνες
Στέργιος Χατζηκυριακίδης, Καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
17:30-18:00
ΠΤΝ ΟΛΑ; – Πού βαδίζουμε, κυρίες και κύριοι;
Βασίλης Μπαμπούρης, Διευθυντής Σπουδών, meta|φραση
18:00-18:30
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
18:30
Βραδιά οινογνωσίας με συνεργασία με την Achaia Clauss
Ελεύθερη είσοδος για τους συμμετέχοντες στο Language_Tech Patras 2025
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
10:30-10:50
The World-Ready GALA: Eυκαιρίες για παγκόσμια ανάπτυξη.
Βιβέτα Γκενέ, Globalization and Localization Association Board of Directors
10:50-11:20
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Γιατί χρειάζονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες σήμερα περισσότερο από ποτέ;
Γιώργος Ξυδόπουλος, Ανδρέας Τσιλίρας
11:20-11:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Συνεδρία: TBC
Συντονισμός: Αλεξάνδρα Παναγοπούλου, Δημοσιογράφος
11:40-12:00
Η ψηφιακή βάση δεδομένων αντιρατσιστικού λόγου Wiki-TRACE: Μια πλοήγηση στη δομή και το περιεχόμενό της (ομιλία μέσω ΖΟΟΜ)
Δρ. Κυριακούλα Τζωρτζάτου & Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Ερευνήτρια, Ειδίκευση Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών & Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
12:00-12:20
Νομική μετάφραση στην εποχή της ΤΝ: Κίνδυνοι, Πραγματικότητα, και ο Αναντικατάστατος Ρόλος των Ειδικών
Daniel Webber, (BA Hons), Μεταφραστής – Διερμηνέας, Συνιδρυτής του εκδοτικού οίκου Lex Graeca
12:20-12:50
NotebookLM: το απόλυτο εργαλείο διαχείρισης γνώσης! Βασικές λειτουργίες και παραδείγματα χρήσης
Βασίλης Μπαμπούρης, Διευθυντής Σπουδών, meta|φραση
12:50-13:20
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13:20-13:30
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
