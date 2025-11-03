Πάτρα: Συνεχίζονται οι εγγραφές για το ετήσιο φόρουμ Τεχνητής Νοημοσύνης, Γλωσσικής Τεχνολογίας και Πολιτισμού

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το τριήμερο ετήσιο φόρουμ τεχνητής νοημοσύνης, γλωσσικής τεχνολογίας και πολιτισμού Language_Tech Patras 2025 που θα διοργανωθεί από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025.

Το φόρουμ θα αποτελέσει για τρίτη χρονιά σημείο συνάντησης και δικτύωσης για μεταφραστές, υποτιτλιστές, γλωσσολόγους, συγγραφείς, εκδότες, επιστήμονες της πληροφορικής, στελέχη πανεπιστημίων και κλαδικών φορέων.

Για πρώτη φορά φέτος ο θεσμός διοργανώνεται στο εμβληματικό Σκαγιοπούλειο Κέντρο Πατρών σηματοδοτώντας τη σύνδεση της ιστορίας της πόλης με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γλώσσα». Θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Ροδόλφος Μασλίας, Ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της Μονάδας Συντονισμού Ορολογίας της ΓΔ Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της TermNet, ο Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ο Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, καθώς και εκπρόσωποι του υπουργείου Πολιτισμού και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, και το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος.

Το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου, το σεμιναριακό μέρος του Language_Tech Patras 2025, για το οποίο απαιτούνται εγγραφές, θα φιλοξενήσει ομιλίες και συζητήσεις με περισσότερους από είκοσι επαγγελματίες, επιστήμονες και στελέχη φορέων όπως ο «Δημόκριτος», το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και τα Πανεπιστήμιο Πατρών και Κρήτης.

Οι συνεδρίες θα αφορούν σε ζητήματα ορολογίας, τους νέους ρόλους των μεταφραστών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το εργαλείo διαχείρισης γνώσης NotebookLM, εφαρμογές Text-to-Speech και θέματα νομικής μετάφρασης στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ομιλίες για την ανάλυση ιστορικών χειρογράφων και το ψηφιακό εκδοτικό περιβάλλον, παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, συζητήσεις για το ρόλο των ανθρωπιστικών επιστημών και για τις ευθύνες και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στρογγυλή τράπεζα για τη θέση των μεταφραστικών φορέων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το Σάββατο θα διοργανωθούν επίσης παράλληλες εκδηλώσεις από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τις εκδόσεις Το Δόντι, ενώ θα φιλοξενηθεί συνάντηση δικτύωσης στελεχών τεχνολογίας και επιχειρήσεων πληροφορικής.

Το Language_Tech Patras διοργανώνεται από τη Rhyme&Reason Language Services, τη ΡΙΜΑ ΑΜΚΕ και την Ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Γκαίτε και του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερες λεπτομέρειες & εγγραφές: bit.ly/ltp25_gr

Πληροφορίες: Rhyme&Reason Language Services, email: rima@reason.gr, τηλ.: 2610 226530