Αχαΐα: 16 αστυνομικοί για ενίσχυση στους καταυλισμούς Ρομά, έως τα μέσα του Δεκέμβρη

Με 16 νέους αστυνομικούς ενισχύεται η Αχαΐα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στους καταυλισμούς Ρομά.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τη συνάντηση, που είχε την Τρίτη, με εκπροσώπους των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Η ενίσχυση, αφορά, κυρίως τη Δυτική Αχαΐα, όπου η πλειονότητα των νέων αστυνομικών θα στελεχώσουν τις ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, με αποστολή την εντατικοποίηση των περιπολιών, την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων, με το μέτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, το αργότερο έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των κοινοτήτων Ρομά, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται για προσλήψεις Ρομά ή ατόμων που μιλούν τη γλώσσα Ρομανί, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Ο Υπουργός, προανήγγειλε, επίσης, ότι στις αρχές του νέου έτους θα πραγματοποιηθούν πάνω από 550 προσλήψεις ειδικών φρουρών, από τον πίνακα επιλαχόντων της τελευταίας προκήρυξης. Σε πρώτη φάση οι νέες θέσεις θα καλύψουν ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενώ σε δεύτερη φάση προβλέπεται ενίσχυση και της περιφέρειας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και πρόληψη της εγκληματικότητας σε περιοχές με αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.