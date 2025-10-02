Αχαΐα: «Ναι» από τους Ρομά για τους Ρομά σε καταυλισμούς

Οι Ρομά υποδέχονται θετικά την πρωτοβουλία για ενίσχυση της αστυνόμευσης με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς.

Σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να τοποθετηθούν 50 άοπλοι αστυνομικοί Ρομά στα τμήματα που βρίσκονται σε περιοχές με έντονη παρουσία της κοινότητας. Ο ρόλος τους θα είναι αυτός του κοινωνικού διαμεσολαβητή, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στους κατοίκους και την Αστυνομία. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που αφορούν τον ρατσισμό, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης.

«Από το 2017 είχαμε εισηγηθεί την ένταξη Ρομά στην Αστυνομία αλλά και σε άλλα Σώματα Ασφαλείας, πάντα με τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Μια τέτοια δράση μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά ωφέλιμη: για τις ίδιες τις κοινότητες αλλά και για την Αστυνομία, καθώς διευκολύνει την επικοινωνία και την πρόσβαση ανάμεσα στις δύο πλευρές και συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», δηλώνει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, πρόεδρος του συλλόγου Ρομά Κάτω Αχαΐας και σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αντώνης Μπατζαλής.

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ τονίζει:

1. Είναι αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και του αστυνομικού σώματος, ώστε η ένταξη ατόμων Ρομά στην Αστυνομία να τύχει του απαραίτητου σεβασμού. Οι εικόνες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ρατσιστικό περιεχόμενο πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά, με δράσεις που θα ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, το οποίο αναμένεται να εκπονήσει το ΕΣΡΜ.

2. Να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι εκπαιδεύσεις αστυνομικών πρώτης γραμμής, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά.

3. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς Ρομά να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

4. Να αναμορφωθεί το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού (Π.Δ. 120/2008), με την εισαγωγή ειδικής διάταξης που θα επισύρει ποινές για ρατσιστικά εγκλήματα.

5. Να συσταθεί ανεξάρτητο όργανο που θα εξετάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των αστυνομικών.

6. Να προχωρήσει με συνέπεια η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, με στοχευμένες δράσεις και πολιτικές. Η καλύτερη αντεγκληματική πολιτική είναι η κοινωνική πολιτική.