Ο Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης και η πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου ανάμεσα στους Έλληνες που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα

Ανάμεσα στους Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται «στα χέρια» των ισραηλινών δυνάμεων μετά την αναχαίτιση της αποστολής Global Sumud Flotilla, βρίσκονται ο νεαρός Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης αλλά και η Πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου.

Ο Μανουδάκης επέβαινε στο σκάφος «Ahed Tamimi», ένα από τα τρία ελληνικά πλοιάρια που είχαν ξεκινήσει με στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σπάζοντας τον ασφυκτικό ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «Ahed Tamimi» δέχθηκε ρεσάλτο από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου στις 05:00 το πρωί της Πέμπτης. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, εκ των οποίων οι έξι Έλληνες. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Μανουδάκης, γνωστός στην πατρινή κοινωνία για τη συμμετοχή του σε δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικά κινήματα.

Μετά την αναχαίτιση, χάθηκε κάθε επικοινωνία με το πλήρωμα, ενώ σε βίντεο που ανέβασαν μέλη της αποστολής στα κοινωνικά δίκτυα λίγο πριν συλληφθούν, αναφέρουν ότι «αν δείτε αυτά τα πλάνα, τότε μας έχει απαγάγει ο στρατός του Ισραήλ».

Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία και συγκίνηση στην Πάτρα, όπου συγγενείς και φίλοι του Μανουδάκη περιμένουν με αγωνία νέα για την τύχη του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πού κρατούνται τα μέλη των πληρωμάτων, ούτε για την κατάστασή τους.

Ο Βασίλης Μανουδάκης δεν είναι τυχαία φιγούρα. Με ενεργή παρουσία σε κινήσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, επέλεξε να συμμετάσχει στη δύσκολη αποστολή της Global Sumud Flotilla, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. Για τον ίδιο, όπως και για τους συντρόφους του, η πρωτοβουλία δεν ήταν απλά μια «συμβολική κίνηση», αλλά μια μάχη ενάντια σε αυτό που χαρακτηρίζουν «παράνομο αποκλεισμό» και «γενοκτονία».

Οι οργανώσεις που στήριξαν την αποστολή κάνουν λόγο για παράνομη κατάσχεση των πλοίων και απαγωγή των πληρωμάτων από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή των ακτιβιστών, ανάμεσά τους και του Πατρινού Βασίλη Μανουδάκη, αλλά και της Κλεονίκης Αλεξοπούλου από την Πάτρα η οποία ζει στην Αθήνα.

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου επέβαινε στο πλοίο "Oξυγόνο".

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου είναι ιστορικός με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία, την αποικιοκρατία και τον παγκόσμιο Νότο. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

«Εκεί πεθαίνει ένα παιδί την ώρα», τονίζει σε μήνυμά της en;v περιγράφει διαρκώς μέσα από τα social media της μια διαδρομή γεμάτη αναμετρήσεις με το ισραηλινό ναυτικό, drones που επιτηρούν αδιάκοπα, ακόμα και τη νύχτα τη θάλασσα, μοιάζοντας «με στοιχειωμένα καράβια».

Στις 06:22 το πρωί της Πέμπτης, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν το πλοίο «Οξυγόνο», παρά το γεγονός ότι ο στολίσκος συνέχιζε το ταξίδι του μετά τις νυχτερινές επιθέσεις.

Το March to Gaza χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη διεθνούς πειρατείας» που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι κρατούνται παράνομα και μεταφέρονται σε άγνωστο προορισμό, παρά τη θέλησή τους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Telegram δείχνουν επιβάτες με διαβατήρια στο χέρι να καταγγέλλουν «απαγωγή και βίαιη μεταφορά στο Ισραήλ», υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή τους ήταν ειρηνική και ανθρωπιστική.

Στο «Οξυγόνο» επέβαιναν συνολικά 7 άτομα όλα ελληνικής καταγωγής. Ανάμεσα σε αυτούς ο ακτιβιστής Αποστολόπουλος Ιάσωνας και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.