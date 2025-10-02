Πάτρα: Στα δικαστήρια η σπείρα για τις δεκάδες κλοπές και τη ληστεία

Ενώπιον του Ανακριτή Πατρών οδηγούνται σήμερα το πρωί οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν από την Ασφάλεια για συμμετοχή σε 16 κλοπές και μία ληστεία, με τη συνολική λεία να υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ.

Οι έρευνες των Διωκτικών Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πρόκειται για σπείρα που είχε «χτυπήσει» σούπερ μάρκετ, καταστήματα αλλά και παιδότοπο στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, μέχρι τη στιγμή που η δράση της σταμάτησε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Πάτρα και Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 οι τρεις κατηγορούμενοι διέπραξαν 16 κλοπές – 13 ολοκληρωμένες και 3 απόπειρες – σε καταστήματα, σε μηχάνημα έργων στην Πάτρα, σε επιχείρηση στην Αμαλιάδα, αλλά και σε βάρος γυναίκας. Η λεία τους περιλάμβανε περίπου 23.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα αξίας άνω των 9.100 ευρώ, όπως υδραυλική σφύρα, μίκτη και κονσόλα μουσικής, 14 κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.

Παράλληλα, προέκυψε ότι τον Ιανουάριο του 2024 στην Πάτρα, δύο από τους συλληφθέντες μαζί με συνεργό τους, ακινητοποίησαν οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού και του αφαίρεσαν 160 ευρώ και ένα ρολόι.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σταθερή δράση, αλλάζοντας κάθε φορά σύνθεση, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους. Δρούσαν κυρίως βραδινές ώρες, φορώντας κουκούλες και γάντια, ενώ χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα για τη διαφυγή τους.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα ρούχο, καθώς και αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και ληστεία. Επιπλέον, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο συνεργών τους, καθώς και μίας γυναίκας για κλοπή κατά συναυτουργία.