Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στο κέντρο της πόλης

Σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 06:30, κεραυνός έπληξε κολώνα της Δ.Ε.Η δίπλα στην πλατεία στον συνοικισμό του Μεσολογγίου .

Αυτόπτης μάρτυρα στο περιστατικό ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Βούρβαχης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική . Στη συνέχεια, η κολώνα τυλίχθηκε στις φλόγες και χρειάστηκε η παρέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

