ΔΕΥΑΠ: Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης την Πέμπτη 2 Οκτώβρη στο Νέο Σούλι

Θα υπάρξει διακοπή νερού σε τμήμα της περιοχής από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ -Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ., σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου που επηρεάζει τις οδούς:

Παναχαϊκού (από περιμετρική έως Καραϊσκάκη), πάροδο Παναχαϊκού και Ρυακίων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΥΑΠ Νέο Σούλι Πάτρας

