ΔΕΥΑΠ: Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης την Πέμπτη 2 Οκτώβρη στο Νέο Σούλι

Θα υπάρξει διακοπή νερού σε τμήμα της περιοχής από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ -Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ., σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου που επηρεάζει τις οδούς:
Παναχαϊκού (από περιμετρική έως Καραϊσκάκη), πάροδο Παναχαϊκού και Ρυακίων.
Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr