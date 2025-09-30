ΔΕΥΑΠ: Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης την Πέμπτη 2 Οκτώβρη στο Νέο Σούλι

Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ -Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ., σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου που επηρεάζει τις οδούς:

Παναχαϊκού (από περιμετρική έως Καραϊσκάκη), πάροδο Παναχαϊκού και Ρυακίων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.