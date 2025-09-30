Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας αποχαιρετά την Ιωάννα Δαγδελένη-Φλογερά

Η ιατρός - Κυτταρολόγος Ιωάννα Δαγδελένη-Φλογερά υπηρέτησε την επιστήμη με αφοσίωση προς τους ασθενείς της, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου
Ψήφισμα έβγαλε το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με αφορμή το θάνατο της ιατρού - Κυτταρολόγου Ιωάννας Δαγδελένη-Φλογερά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 1-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. στον ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στο κοιμητήριο Μιντιλογλίου.
Το Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:
Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας θανάτου της αγαπητής μας συναδέλφου:
ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ-ΦΛΟΓΕΡΑ
(Κυτταρολόγου)
Η εκλιπούσα γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960.
Έλαβε πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1988 ενώ έπειτα έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Κυτταρολογίας.
Υπήρξε ενεργό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών από το 1988.
Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Πάτρα και λειτουργούσε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο στο κέντρο της πόλης.
Υπηρέτησε την επιστήμη με αφοσίωση προς τους ασθενείς της.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της και ιδιαίτερα στον σύζυγό της συνάδελφο Δημήτριο Φλογερά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε ομόφωνα:
Να καταθέσει στεφάνι στη σορό της.
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών:
Η Πρόεδρος Άννα Μαστοράκου
Ο Γραμματέας Γεώργιος Πατριαρχέας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr