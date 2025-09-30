Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας αποχαιρετά την Ιωάννα Δαγδελένη-Φλογερά

Ψήφισμα έβγαλε το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με αφορμή το θάνατο της ιατρού - Κυτταρολόγου Ιωάννας Δαγδελένη-Φλογερά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 1-10-2025 και ώρα 5 μ.μ. στον ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στο κοιμητήριο Μιντιλογλίου.

Το Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας θανάτου της αγαπητής μας συναδέλφου:

ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ-ΦΛΟΓΕΡΑ

(Κυτταρολόγου)

Η εκλιπούσα γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960.

Έλαβε πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1988 ενώ έπειτα έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Κυτταρολογίας.

Υπήρξε ενεργό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών από το 1988.

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Πάτρα και λειτουργούσε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο στο κέντρο της πόλης.