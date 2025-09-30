Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 59χρονου στο φαράγγι της Σαρακίνας - Τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα απο πτώση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις αρχές της Ιεράπετρας, όταν ειδοποιήθηκαν για σοβαρό ατύχημα στο φαράγγι της Σαρακίνας, στην περιοχή του Μύθου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Neakriti.gr, 59χρονος αλλοδαπός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Για την επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία, τον μετέφεραν με φορείο έως την είσοδο του φαραγγιού και στη συνέχεια τον παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Ο 59χρονος οδηγήθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και θεωρείται πολύ πιθανή η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για πιο εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.