14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας στην Πάτρα

Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, καθώς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών ασθενειών και μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας θεωρείται η πιο αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική μέθοδος, προσφέροντας σημαντική απώλεια βάρους, βελτίωση της ποιότητας ζωής και συχνά ίαση συνοδών νοσημάτων.

Στην Πάτρα, από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και κλινικά δεδομένα στον τομέα της βαριατρικής – μεταβολικής χειρουργικής.

Ένας από τους βασικούς στόχους της διοργάνωσης είναι η εκπαίδευση των νέων χειρουργών μέσα από κλινικά φροντιστήρια και συνεργασίες με διεθνείς ειδικούς, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του Young IFSO.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την παχυσαρκία είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των καλύτερων και ασφαλέστερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.