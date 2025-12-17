Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Ταύρος

Σήμερα αποτελεί μια εξαιρετική χρονική στιγμή να αναθεωρήσετε τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό σας, ή να αλλάξετε οικονομική στρατηγική. Η μελλοντική σας υλική ευημερία εξαρτάται από την ορθότητα των αποφάσεων που θα λάβετε αυτή την χρονική περίοδο. Εξετάστε ευκαιρίες και ενισχύστε την θέση σας στον επαγγελματικό κύκλο, ώστε να μην χάσετε κάποια ευκαιρία για προαγωγή. Εάν αναζητάτε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κινηθείτε.

Δίδυμοι

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Καρκίνος

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Λέων

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Παρθένος

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Ζυγός

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

Σκορπιός

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Τοξότης

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Αιγόκερως

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Υδροχόος

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Ιχθείς

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.