Τα 4 ζώδια που βρίσκουν ξανά τη δύναμη και την ηρεμία τους τον χειμώνα

Για ορισμένα ζώδια, ο φετινός χειμώνας θα αποτελέσει μια περίοδο βαθιάς εσωτερικής θεραπείας.

Κάποια προσπαθούν απλώς να σταθούν ξανά στα πόδια τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα μιας ουσιαστικής μεταμόρφωσης.

Αυτή η εποχή θα τους χαρίσει δύναμη, υποστήριξη και ηρεμία, βοηθώντας τους να επανακτήσουν την επιθυμία τους για ζωή και αγάπη. Σύμφωνα με το Collective World, τέσσερα ζώδια θα νιώσουν τον χειμώνα του 2025 να τα οδηγεί προς ανάκαμψη, εσωτερική γαλήνη και ανανέωση.

Ο χειμώνας φέρνει δύναμη και γαλήνη σε τέσσερα ζώδια

Ταύρος

Μπορεί να νιώθετε πως ο χρόνος έχει σταματήσει, όμως μέσα σας η γαλήνη δουλεύει αθόρυβα εδώ και καιρό. Ίσως ακόμη να περιμένετε απαντήσεις που δεν θα έρθουν ποτέ ή ένα κλείσιμο που ίσως δεν δοθεί. Κι όμως, η πραγματική ίαση ξεκινά τη στιγμή που αποδέχεστε το άγνωστο. Παρά τις δυσκολίες, έχετε διαχειριστεί αυτή την περίοδο πολύ καλύτερα απ’ όσο πιστεύετε. Ήδη βαδίζετε στο σωστό μονοπάτι και σύντομα θα αισθανθείτε τη γαλήνη που τόσο περιμένατε.

Παρθένος

Παρά τον πόνο, επιλέγετε να σταθείτε στο πλευρό του εαυτού σας. Δεν αποφεύγετε τα συναισθήματά σας ούτε τα κρύβετε. Αντίθετα, τα βιώνετε, τα αναλύετε και προσπαθείτε να κατανοήσετε το νόημά τους. Μοιράζεστε τις σκέψεις σας, ζητάτε υποστήριξη και δεν φοβάστε να δείξετε την ευαλωτότητά σας. Αυτή η ειλικρίνεια ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική θεραπεία. Ακόμα κι αν υπάρξουν ξανά δύσκολες μέρες, μην αποθαρρύνεστε -η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεστε πιο κοντά στην ίαση απ’ όσο πιστεύετε.

Ζυγός

Η ευαίσθητη και ανοιχτή σας καρδιά κάνει κάθε απογοήτευση να αφήνει βαθύ αποτύπωμα. Όμως το ότι η θεραπεία προχωρά αργά δεν σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή και περισσότερη καλοσύνη προς τον εαυτό σας. Αν συνεχώς αυτοκατηγορείστε για τον ρυθμό της ανάρρωσής σας, απλώς την καθυστερείτε. Φερθείτε στον εαυτό σας όπως θα φερόσασταν σε κάποιον που αγαπάτε με ζεστασιά, ενσυναίσθηση και κατανόηση.

Ιχθύες

Ακόμα κι όταν σας φαίνεται πως η θεραπεία είναι απρόσιτη, στην πραγματικότητα κάνετε σταθερά βήματα προς αυτήν. Μπορεί να συμβούν οπισθοδρομήσεις, αλλά αυτές δεν ακυρώνουν την πρόοδό σας. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μέρες όπου ο πόνος επιστρέφει, δεν σημαίνει αποτυχία. Σιγά σιγά συνηθίζετε τη νέα σας πραγματικότητα. Πολύ σύντομα, θα διαπιστώσετε ότι αισθάνεστε πολύ καλύτερα από πριν. Έχετε επενδύσει πολλή ενέργεια στην εσωτερική σας ανάπτυξη και έχετε κάθε λόγο να είστε περήφανοι.

ΠΗΓΗ bovary.gr